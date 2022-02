Il poliziotto che salva una donna dalla violenza del marito fingendosi un fattorino delle pizze

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) A Firenze unadi 34 anni ha telefonato alla polizia per denunciare di essere stata picchiata dal compagno, che poi si sarebbe avventato anche sul loro figlio più piccolo: per il panico, e per paura di essere scoperta, non è riuscita a formulare correttamente la richiesta di aiuto, e ha fornito un indirizzo di casa errato. Dall’altro capo del telefono però l’agente della Sala Operativa della Questura ha capito che qualcosa non andava e ha ricontattato il numero dal quale avevano ricevuto la chiamata,però un: in questo modo ha potuto chiederle nuovamente l’indirizzo senza che lasi sentisse in obbligo di mentire. Poi per lei non c’è stato altro da fare che aspettare: quando ilha bussato alla porta ha arrestato ...