Il pediatra Guarino: “Vaccino per i bambini sicuro, è da pazzi dare cattivi esempi” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Intervista all'infettivologo dell’Ospedale universitario di Napoli sulle dichiarazioni di Salvini e Meloni, che non faranno vaccinare i figli: "La pandemia non è una partita di calcio. Abbiamo avuto 150 mila morti. No al folklore sull’argomento" Leggi su repubblica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Intervista all'infettivologo dell’Ospedale universitario di Napoli sulle dichiarazioni di Salvini e Meloni, che non faranno vaccinare i figli: "La pandemia non è una partita di calcio. Abbiamo avuto 150 mila morti. No al folklore sull’argomento"

Advertising

repubblica : Il pediatra Guarino: “Vaccino per i bambini sicuro, è da pazzi dare cattivi esempi” [di Elena Dusi] - Profilo3Marco : RT @repubblica: Il pediatra Guarino: “Vaccino per i bambini sicuro, è da pazzi dare cattivi esempi” - LucillaMasini : Il pediatra Guarino: “Il vaccino per i bambini è sicuro, dare cattivi esempi è da pazzi”, perché dire che Meloni e… - LSblendorio : Il pediatra Guarino: “Vaccino per i bambini sicuro, è da pazzi dare cattivi esempi” - angiuoniluigi : RT @repubblica: Il pediatra Guarino: “Vaccino per i bambini sicuro, è da pazzi dare cattivi esempi” -