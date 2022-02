Il Paese rallenta, allarme Confassociazioni: “Inflazione, energia, fallimenti sono tempesta perfetta” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una “tempesta perfetta” che sta per travolgere il mondo imprenditoriale, quindi gli ecosistemi del mercato e del lavoro. La definisce così Confassociazioni nel primo report del 2022 presentato dal presidente Angelo Deiana nei giorni scorsi. “Siamo sempre stati ottimisti. Ma la realtà è che siamo abbastanza preoccupati perché, come avevamo più volte affermato negli ultimi mesi del 2021, l’importante dato di crescita del sistema Italia nel corso dell’anno appena trascorso va confermato e consolidato nei primi 2 trimestri del 2022. E invece sta arrivando una mini tempesta perfetta fatta di Inflazione, costo dell’energia, fallimenti, aumento del costo del denaro? Cosa fare per evitarla o ridurne gli impatti?”. I numeri del report di ... Leggi su fmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una “” che sta per travolgere il mondo imprenditoriale, quindi gli ecosistemi del mercato e del lavoro. La definisce cosìnel primo report del 2022 presentato dal presidente Angelo Deiana nei giorni scorsi. “Siamo sempre stati ottimisti. Ma la realtà è che siamo abbastanza preoccupati perché, come avevamo più volte affermato negli ultimi mesi del 2021, l’importante dato di crescita del sistema Italia nel corso dell’anno appena trascorso va confermato e consolidato nei primi 2 trimestri del 2022. E invece sta arrivando una minifatta di, costo dell’, aumento del costo del denaro? Cosa fare per evitarla o ridurne gli impatti?”. I numeri del report di ...

