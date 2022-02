«Il mio tweet è stato equivocato», il giornalista di Libero prova a scusarsi per la frase sulle bare di Bergamo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Il mio tweet è stato gravemente equivocato». In un post Facebook visibile solo agli amici, il giornalista di Libero Tommaso Montesano prova a mettere una toppa sulla frase pubblicata ieri che riguardava le bare trasportate a Bergamo dai camion dell’esercito. Il tweet in questione diceva: «Le bare di Bergamo stanno al Covid19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro». Il lago della Duchessa si trova nella provincia di Rieti. Il 18 aprile del 1978 un finto comunicato dell Brigate Rosse diceva che Aldo Moro, ai tempi ancora nelle loro mani, era stato ucciso e il suo corpo gettato nelle acque di questo lago. Dopo questo tweet Montesano è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Il miogravemente». In un post Facebook visibile solo agli amici, ildiTommaso Montesanoa mettere una toppa sullapubblicata ieri che riguardava letrasportate adai camion dell’esercito. Ilin questione diceva: «Ledistanno al Covid19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro». Il lago della Duchessa si trova nella provincia di Rieti. Il 18 aprile del 1978 un finto comunicato dell Brigate Rosse diceva che Aldo Moro, ai tempi ancora nelle loro mani, eraucciso e il suo corpo gettato nelle acque di questo lago. Dopo questoMontesano è ...

