Il Milan vuole farlo per il rinnovo di Theo! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Via libera per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, i rossoneri hanno raggiunto un accordo con il francese per un prolungamento di contratto fino al 2026 a circa 4.5 milioni di euro a stagione. L'agente del giocatore, Manuel Garcia Quilón, volerà a Milano nelle prossime ore per chiudere la trattativa. Per rendere nota l'ufficialità il Milan starebbe pensando a un annuncio speciale, che verrà comunicato nella giornata di venerdì. Grande colpo per Maldini, che blinda uno dei terzini attualmente più forti del panorama europeo.

Ultime Notizie dalla rete : Milan vuole Juventus, il primo rinnovo spiazza tutti: Quanti dubbi Per il laterale ex Milan e Lione, pupillo di Massimiliano Allegri, potrebbero arrivare novità a ... in uscita Perin che chiede più spazio e vuole giocare da titolare. Il rinnovo di De Sciglio divide i ...

#BARVxL - Calcio, identità e denaro... troppo denaro Ciò nonostante, qualcosa dentro di me mi vuole convinvere che, oltre un certo limite, l'apporto di ... Oggi invece è necessario che sia mia moglie a ricordarmi quando il Milan gioca. Sarà la vecchiaia ...

L'Equipe - Il Lione chiede 80 mln per Paqueta, Leonardo lo vuole al PSG: al Milan spetta una... Milan News Milan-Lazio, attenzione a Immobile: i numeri contro i rossoneri Stasera andrà in scena il match tra Milan e Lazio, a San Siro ... Il tecnico stravede per il francese, ma stasera saranno avversari. Oli è in gran forma e vuole ripetersi dopo la splendida doppietta ...

LIVE MN - Verso Milan-Lazio: Pioli si affida ancora a Giroud. Tomori e Rebic in panchina 15.40 - Questa sera, ore 21:00, il Milan scenderà in campo contro la Lazio in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca, che mister Pioli vuole assolutamente affrontare con la ...

