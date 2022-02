Il governo ha chiuso il ' caso Belloni' | è stata una vittima della lotta per il Quirinale

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Nella vicenda delElisabetta"una". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la Sicurezza, Franco Gabrielli. "Ho seguito la vicenda in presa diretta - afferma Gabrielli sulla candidatura dial, da grande servitrice dello Stato ha vissuto con fastidio e preoccupazione tutto questo. Lei mi ha informato subito ed io ho seguito passo passo. Sono state veicolate notizie di incontri, quando lei non era neppure a Roma. Lei èunadi questa vicenda ed ora bisogna imparare dagli errori, commessi a volte in buona fede e con le migliori intenzioni: alcuni soggetti ed alcune istituzioni devono essere messe al riparo. O hai ...