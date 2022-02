Il Giorno del Ricordo domani a Ragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ragusa – domani giovedì 10 febbraio alle ore 10.30, nel corso di un momento commemorativo in occasione del “Giorno del Ricordo”, l’Amministrazione comunale deporrà una composizione floreale dinanzi alla lapide dedicata alle vittime delle Foibe apposta sul prospetto adiacente all’ingresso del Palazzo di Città. domani sera, sempre in occasione del “Giorno del Ricordo”, la facciata di Palazzo di Città sarà illuminata con i colori della bandiera italiana. Ragusa, in calo i positivi e in aumento i morti: i dati Comiso, 16 alloggi a canone minimo bloccato per 26 anni Tommy, il monologo di Giuseppe Manfridi a Ragusa Concorso banda musicale della Guardia di Finanza: come fare domanda L'articolo proviene da Quotidiano di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022)giovedì 10 febbraio alle ore 10.30, nel corso di un momento commemorativo in occasione del “del”, l’Amministrazione comunale deporrà una composizione floreale dinanzi alla lapide dedicata alle vittime delle Foibe apposta sul prospetto adiacente all’ingresso del Palazzo di Città.sera, sempre in occasione del “del”, la facciata di Palazzo di Città sarà illuminata con i colori della bandiera italiana., in calo i positivi e in aumento i morti: i dati Comiso, 16 alloggi a canone minimo bloccato per 26 anni Tommy, il monologo di Giuseppe Manfridi aConcorso banda musicale della Guardia di Finanza: come fare domanda L'articolo proviene da Quotidiano di ...

