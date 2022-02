Il giornalista di «Libero» Tommaso Montesano su Twitter | «Le bare di Bergamo come il lago della Duchessa nel caso Moro» Sallusti | «Ho chiesto il licenziamento» Lui | «Un equivoco»

Advertising

giorgio_gori : Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittim… - Agenzia_Ansa : Tweet choc del figlio di Enrico Montesano sulle bare di Bergamo. E' giornalista di Libero. Sallusti: valutiamo il l… - fanpage : Terremoto mediatico e politico dopo il tweet di Tommaso Montesano, figlio di Enrico, e giornalista di Libero Quotid… - hari_matta : RT @giorgio_gori: Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del… - AndreaC_85 : RT @SteAlbamonte: Dopo aver cancellato il tweet, si è cancellato anche lui. Ecco la breve quanto vergognosa storia di @TommasoMont, giornal… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalista Libero

Il Fatto Quotidiano

... al rifiuto deldibattito, confondendo negazionismo ed esercizio della libertà di ricerca e ... Da destra Giorgio Giannini e ilEnrico Borrelli GIORGIO GIANNINI - Nato a Roma, dove ...commenta Bufera sulTommaso Montesano, cronista per il quotidiano '' e figlio dell'attore Enrico (noto per le sue posizioni no vax) che, in un tweet, ha paragonato le bare di Bergamo al lago di Duchessa ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...È il vero “tempo libero” nel quale possiamo esplorare noi stessi e capire ... solitudine da un’altra prospettiva e imparare ad apprezzarla. Silvia Lazzaris è giornalista, produttrice radio e ...