Il giornalista di Libero ha offeso le vittime di Bergamo e chi ci ha salvato la vita Sconfortante!

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Paolo Di Falco “Le bare distanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro“. Questo non è solamente il tweet poi cancellato deldi, Tommaso Montesano ma è anche lo specchio di una parte di Paese che, dopo oltre 150.000 decessi solo in Italia e ben 5,76 milioni in tutto il mondo, crede che questi due anni e mezzo di pandemia siano tutto un grande complotto messo in atto da chissà quale mente geniale, Bill Gates o la famiglia Rothschild tra i più gettonati, con il fine esplicito di aumentare i profitti delle case farmaceutiche, di sterminarci tutti, di instaurare una dittatura e altre cose del genere a seconda del tipo di teoria si segua ciecamente. Gli stessi identici complottisti che si scagliano contro quel vaccino che a detta degli espertissimi tuttologi del web contiene di tutto e di ...

Advertising

giorgio_gori : Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittim… - Agenzia_Ansa : Tweet choc del figlio di Enrico Montesano sulle bare di Bergamo. E' giornalista di Libero. Sallusti: valutiamo il l… - fanpage : Terremoto mediatico e politico dopo il tweet di Tommaso Montesano, figlio di Enrico, e giornalista di Libero Quotid… - gipsterius : RT @LucillaMasini: Secondo il giornalista di Libero #TommasoMontesano, figlio di Enrico, le bare che viaggiavano sui camion di #Bergamo era… - GraziaMontefal2 : RT @giuseppetp55: No non si può accettare,neanche da un”giornalista”di Libero,in questo caso Tommaso Montesano(figlio di tale padre),(secon… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalista Libero

... Sallusti: 'lo licenzi' 9 Febbraio 2022 Un tweet sulle bare di Bergamo potrebbe costare il licenziamento ad undi. "In merito alle vergognose parole... Read More In Evidenza ...... Sallusti: 'lo licenzi' 9 Febbraio 2022 Un tweet sulle bare di Bergamo potrebbe costare il licenziamento ad undi. "In merito alle vergognose parole... Read More In Evidenza ...Poi aggiungono: “Ringraziamo il direttore di Libero per aver richiesto all’azienda di valutare il licenziamento del giornalista e di procedere, nell’attesa, alla sospensione immediata di Montesano. Il ...Polemiche sulla frase scritta su Twitter dal giornalista di Libero, figlio di Enrico Montesano. Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di ...