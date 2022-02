Il “Giardino dei Finzi Contini” racconta la nostra storia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sessant’anni dopo, Micòlè ancora affacciata come da un davanzale dal muro di cinta di corso Ercole Primo d’Este, a Ferrara (non più soltanto F., come Bassani scriveva fino ai primi anni Cinquanta. Non un luogo misterioso e vezzoso, ma un posto reale, e anche inventato, più vero del vero: come ilche non è mai esistito ma dopo sessant’anni è sempre lì, con il campo da tennis appena abbandonato). Micòlè sempre giovane e bella, altera, sfuggente, studia e traduce Emily Dickinson, seduce per gioco e per un senso del tragico che è evidente a lei soltanto. Gli altri sono concentrati sul presente e sul futuro, lei ha la testa sempre rivolta all’indietro, verso “il buono, il dolce, il pio passato”. Negli anni delle leggi razziali Micòl ride in faccia a Malnate, l’amico ...