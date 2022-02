Il Fishgate di Eric Adams | il sindaco vegano di New York beccato a mangiare pesce

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il neodi New, dopo essersi vantato di essere, è stato sorpreso dai reporter ain un ristorante italiano a Midtown, Osteria La Baia. «Voglio essere un modello per le persone che stanno seguendo o aspirano a seguire una dieta vegetariana ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente mangio», ha ammesso. Ma sino al giorno prima il suo portavoce Maxwell Young aveva negato a Politico checonsumasse. Ora il primo cittadino è finito in quello che sui social network è stato battezzato come il “”. Aggravato da un’altra circostanza: un paio di giorni fa lo stessoaveva paragonato chi mangia ...

