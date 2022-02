Il figlio di Montesano offende i morti di Bergamo: ora rischia il licenziamento (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro". Questa frase è stata scritta da Tommaso Montesano, figlio dell’attore e... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Le bare distanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro". Questa frase è stata scritta da Tommasodell’attore e...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tweet choc del figlio di Enrico Montesano sulle bare di Bergamo. E' giornalista di Libero. Sallusti: valutiamo il l… - La7tv : #tagada @andreapurgatori attacca Tommaso #Montesano, figlio di Enrico e giornalista di #Libero, per un tweet sulle… - repubblica : Tommaso Montesano, il negazionismo del giornalista figlio dell'attore: 'Bare di Bergamo come il caso Moro'. Sallust… - mel_cri : RT @LucillaMasini: Secondo il giornalista di Libero #TommasoMontesano, figlio di Enrico, le bare che viaggiavano sui camion di #Bergamo era… - mel_cri : RT @Ereticho: @repubblica Francamente non lo credevo possibile che il figlio fosse più coglione del padre. #Montesano -