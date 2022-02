Il Falcon 9 si schianterà sulla Luna: ecco le prime immagini del razzo fuori controllo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come vi abbiamo già scritto giorni fa, c’è un razzo che sembrerebbe destinato a schiantarsi verso la Luna. Stiamo parlando precisamente del Falcon9, “missile” a firma SpaceX, l’agenzia spaziale di proprietà del miliardario Elon Musk. Falcon 9, 9/2/2022 – Computermagazine.itA confermare la collisione del razzo con il nostro satellite è stato l’Istituto nazionale di astrofisica, che nelle scorse ore ha condiviso le immagini dell’ultimo stadio del missile di SpaceX, destinato alla Luna. Nel filmato, che trovate in questa pagina, si nota appunto il “pezzo” del razzo, chiaramente on in qualità eccelsa, pronto ad impattare con il satellite entro il prossimo 4 marzo 2022, fra meno di un mese. Falcon 9 VERSO LA ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come vi abbiamo già scritto giorni fa, c’è unche sembrerebbe destinato a schiantarsi verso la. Stiamo parlando precisamente del9, “missile” a firma SpaceX, l’agenzia spaziale di proprietà del miliardario Elon Musk.9, 9/2/2022 – Computermagazine.itA confermare la collisione delcon il nostro satellite è stato l’Istituto nazionale di astrofisica, che nelle scorse ore ha condiviso ledell’ultimo stadio del missile di SpaceX, destinato alla. Nel filmato, che trovate in questa pagina, si nota appunto il “pezzo” del, chiaramente on in qualità eccelsa, pronto ad impattare con il satellite entro il prossimo 4 marzo 2022, fra meno di un mese.9 VERSO LA ...

