Il curling è uno sport molto faticoso (e ci si fa spesso male) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Rispondiamo a una domanda che ci stiamo facendo in tanti, dopo la vittoria di Constantini e Mosaner alle Olimpiadi: la «stone» pesa 18,6 chili, nei 30 secondi di spazzata lo sforzo è notevole; si cade spesso subito dopo il «lancio» battendo testa e gomiti, l’usura provoca problemi cronici alle ginocchia, alla schiena e agli stessi gomiti Leggi su corriere (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Rispondiamo a una domanda che ci stiamo facendo in tanti, dopo la vittoria di Constantini e Mosaner alle Olimpiadi: la «stone» pesa 18,6 chili, nei 30 secondi di spazzata lo sforzo è notevole; si cadesubito dopo il «lancio» battendo testa e gomiti, l’usura provoca problemi cronici alle ginocchia, alla schiena e agli stessi gomiti

Advertising

Eurosport_IT : FORZA RAGAZZI!!! ?????? Alle 13.05 tutti a fare il tifo per Constantini e Mosaner ???? In palio uno storico oro nel dop… - nomfup : RT @Eurosport_IT: FAVOLOSI! ?????? Riviviamo il capolavoro di Stefania Constantini e Amos Mosaner: la coppia-azzurra regala all'Italia uno s… - GMorenghi : Se il #Curling è considerato uno sport, allora alle prossime #Olimpiadi pretendo che venga inserito anche il gioco… - LucaSince1982 : RT @Eurosport_IT: FAVOLOSI! ?????? Riviviamo il capolavoro di Stefania Constantini e Amos Mosaner: la coppia-azzurra regala all'Italia uno s… - _chiaramay_ : 'Il #Curling è uno sport Bellissimo lo so Né calcio né baseball È uno sport diverso Uno sport che si può fare P… -