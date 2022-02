Il caso Estetista Cinica spiegato con Karl Marx (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Estetista Cinica mi sta simpatica, quindi spero si risolva presto la disavventura dei buoni sconto decuplicati sul suo sito. A seguito di un errore materiale, a ciascuno di questi buoni – i cosiddetti punti fagiana che si accumulano acquistando online i suoi prodotti – è stato attribuito un valore di 50 anziché 5 centesimi, col rischio di perderne a milionate e fallire. Il motivo per cui tutti, perfino io, ci siamo appassionati alla vicenda è che mostra in atto un modello economico differente dai due fondamentali individuati da Marx: sia quello MDM’, un’economia di sussistenza in cui cedo della merce in ambio di denaro o altro oggetto di scambio allo scopo di procurarmi altra merce; sia quello DMD’, un’economia capitalistica in cui investo del denaro per produrre merce che mi faccia ottenere altro denaro. Con la storia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’mi sta simpatica, quindi spero si risolva presto la disavventura dei buoni sconto decuplicati sul suo sito. A seguito di un errore materiale, a ciascuno di questi buoni – i cosiddetti punti fagiana che si accumulano acquistando online i suoi prodotti – è stato attribuito un valore di 50 anziché 5 centesimi, col rischio di perderne a milionate e fallire. Il motivo per cui tutti, perfino io, ci siamo appassionati alla vicenda è che mostra in atto un modello economico differente dai due fondamentali individuati da: sia quello MDM’, un’economia di sussistenza in cui cedo della merce in ambio di denaro o altro oggetto di scambio allo scopo di procurarmi altra merce; sia quello DMD’, un’economia capitalistica in cui investo del denaro per produrre merce che mi faccia ottenere altro denaro. Con la storia ...

Advertising

Aiphos2 : RT @StefanoFeltri: La vicenda dei 'punti fagiana' di Estetista cinica spiega molto di come funziona l'impresa via social e qual è il valore… - oiramdivito : RT @StefanoFeltri: La vicenda dei 'punti fagiana' di Estetista cinica spiega molto di come funziona l'impresa via social e qual è il valore… - pazzoperrep : Feticismi DOC. Nuovo pezzo di Claudia De Lillo alias Elasti alias @nonsolomamma che commenta il caso dei 'punti f… - itsthesupremex : @karinacomenta l’eroe nazionale, il cameriere, l’assicuratore, la baby pensione, il ricco di famiglia, Il poliziot… - Alabamaglam : RT @StefanoFeltri: La vicenda dei 'punti fagiana' di Estetista cinica spiega molto di come funziona l'impresa via social e qual è il valore… -