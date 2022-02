Il bambino avrà sangue di persone vaccinate, il parere dei genitori non conta. Così ha detto il giudice (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Tribunale di Modena ha deliberato in merito al caso di due genitori che esigevano donazioni di sangue di persone non vaccinate per il figlio. Il cocente dibattito tra pro-vax e no-vax ha creato una profonda frattura sociale tra le due scuole di pensiero in merito alla vaccinazione contro il Covid-19. Tale frattura ha portato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Tribunale di Modena ha deliberato in merito al caso di dueche esigevano donazioni didinonper il figlio. Il cocente dibattito tra pro-vax e no-vax ha creato una profonda frattura sociale tra le due scuole di pensiero in merito alla vaccinazione contro il Covid-19. Tale frattura ha portato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Rossell44319314 : @AlanPanassiti Mi sembra il minimo. Sono contentissima per il bambino che avrà l'intervento di cui ha bisogno. Meno… - oblivionkook : RT @oblivale_void: Lea in ptsd perché sicuramente anche lei avrà perso il suo bambino #LeaUnNuovoGiorno - oblivale_void : Lea in ptsd perché sicuramente anche lei avrà perso il suo bambino #LeaUnNuovoGiorno - sissiisissi2 : Quel bambino avrà sicuramente un tumore al cervello e quelli non lo vorranno più adottare #lea - albertotozzi3 : RT @PersilQ: Passo vicino al capannone di una farmacia dove fanno tamponi; un povero bambino esplode per la rabbia, e comincia ad urlare co… -

