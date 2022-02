Ignazio Moser lancia il nuovo progetto | l’annuncio ammalia i fan VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ex gieffinoè pronto are nuovi progetti.ha mandato in tilt milioni di fan L’ex gieffinonelle ultime ore con qualche breve stories Instagram ha svelato qualche anticipazione dei nuovi progetti in arrivo. Cosa bolle in pentola? Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 2, dove nella Casa ha conquistato il cuore della giovane modella Cecilia Rodriguez, i due gieffini da quattro anni stanno vivendo un’intensa storia d’amore. I fan della giovane coppia, hanno visto Cecilia edebuttare come co-conduttori nel noto programma televisivo “Ex on the Beach Italia”. A breve torneranno a lavorare a stretto contatto su nuovi ed inediti progetti. Leggi anche –> clarissa selassie cambia opinione su delia ecco cosa e emerso ...