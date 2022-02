Idroelettrico | rivolta contro il decreto del governo per la messa a gara le concessioni “Rischio colonizzazione” | “Manca reciprocità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) È quasi un’insurrezione quella dei grossi operatori italiani dell’energial’ipotesi di mettere aleper gli impianti idroelettrici, le tante dighe che disseminano valli e monti del paese, per lo più al Nord. La norma è inclusa nel Ddl concorrenza sui cui si stanno svolgendo le audizioni in Senato. Il timore, oltre a quello di dover pagare di più, è che la norma apra le porte all’ingresso di colossi stranieri. Dall’proviene il 16% della nostra produzione nazionale. Quattro i grandi operatori, in ordine di energia prodotta Enel, A2a, Iren ed Edison, quest’ultima è già in mano straniere,llata al 100% da Électricité de France. A farsi portavoce dei malumori del settore è stata innanzitutto Paolo Taglioli, direttore di Assoidroelettrica che ha affermato oggi: ...