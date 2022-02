I Marlene Kuntz firmano la colonna sonora del film Io sono Vera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I Marlene Kuntz firmano la colonna sonora del film Io sono Vera, dal 17 febbraio 2022 al cinema e su tutte le piattaforme digitali sono i Marlene Kuntz a firmare la colonna sonora del film Io sono Vera, dal 17 febbraio 2022 al cinema e su tutte le piattaforme digitali. Con la regia di Beniamino Catena, il film racconta la storia di Vera, una bambina di undici anni, che scompare senza lasciare traccia. Due anni dopo ritorna ma invece di essere adolescente è una giovane donna che non ricorda niente. Quando i ricordi riaffiorano alla memoria, ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 9 febbraio 2022) IladelIo, dal 17 febbraio 2022 al cinema e su tutte le piattaforme digitalia firmare ladelIo, dal 17 febbraio 2022 al cinema e su tutte le piattaforme digitali. Con la regia di Beniamino Catena, ilracconta la storia di, una bambina di undici anni, che scompare senza lasciare traccia. Due anni dopo ritorna ma invece di essere adolescente è una giovane donna che non ricorda niente. Quando i ricordi riaffiorano alla memoria, ...

