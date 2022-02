I legumi, ecco perché sono importanti per la nostra dieta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "sono un'importante fonte di fibre, svolgono effetti protettivi sulla funzionalità e sul benessere intestinale, rallentano l'assorbimento di zuccheri e colesterolo alimentari, aumentano la sazietà favorendo il controllo del peso, sono ricchi di minerali e vitamine nel gruppo B, contengono fitosteroli e isoflavoni, composti dalle proprietà antiossidanti, utili contro i radicali liberi. Stiamo parlando dei legumi, alimenti così importanti per la nostra dieta che ogni anno domani, 10 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale dei legumi. L'iniziativa è dell'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), lanciata nel 2018 affinché sia riconosciuto il valore nutrizionale di questi alimenti e del contributo che essi offrono ai sistemi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "un'importante fonte di fibre, svolgono effetti protettivi sulla funzionalità e sul benessere intestinale, rallentano l'assorbimento di zuccheri e colesterolo alimentari, aumentano la sazietà favorendo il controllo del peso,ricchi di minerali e vitamine nel gruppo B, contengono fitosteroli e isoflavoni, composti dalle proprietà antiossidanti, utili contro i radicali liberi. Stiamo parlando dei, alimenti cosìper lache ogni anno domani, 10 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale dei. L'iniziativa è dell'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), lanciata nel 2018 affinché sia riconosciuto il valore nutrizionale di questi alimenti e del contributo che essi offrono ai sistemi ...

