I fondi del Pnrr per riportare il Vestuti agli antichi splendori. Il sopralluogo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Erika Noschese Una nuova vita per lo stadio Vestuti, anche grazie ai fondi del Pnrr. È l’ipotesi al vaglio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. Nel pomeriggio di ieri, il presidente della commissione Sport, Gennaro Avella, insieme ai consiglieri di maggioranza, ha effettuato un sopralluogo presso lo storico stadio per verificarne le condizioni. La pista di atletica leggera sembra essere in ottime condizioni mentre i primi problemi si verificano già al Palasenatore e le palestre per la pugilistica e Judo dove si registrano problemi agli spogliatoi e infiltrazioni d’acqua. “Dobbiamo intervenire in maniera puntuale e spero che tutto possa essere programmato: a breve sarà appaltata la gara che dovrebbe consentirci di mettere in azione un po’ di attività ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) di Erika Noschese Una nuova vita per lo stadio, anche grazie aidel. È l’ipotesi al vo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. Nel pomeriggio di ieri, il presidente della commissione Sport, Gennaro Avella, insieme ai consiglieri di maggioranza, ha effettuato unpresso lo storico stadio per verificarne le condizioni. La pista di atletica leggera sembra essere in ottime condizioni mentre i primi problemi si verificano già al Palasenatore e le palestre per la pugilistica e Judo dove si registrano problemispogliatoi e infiltrazioni d’acqua. “Dobbiamo intervenire in maniera puntuale e spero che tutto possa essere programmato: a breve sarà appaltata la gara che dovrebbe consentirci di mettere in azione un po’ di attività ...

