I camionisti no - vax bloccano il ponte che collega il Canada agli Stati Uniti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) No - vax scatenati e appoggiati da Trump e dai repubblicani degli Stati Uniti che sono nemici della scienza e dei vaccini. Non si ferma anzi si allarga la protesta dei camionisti canadesi contro l'...

