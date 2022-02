Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Danimarca supera la Repubblica Ceca con il punteggio di 2-1 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Inizia con una vittoria il cammino della Danimarca ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Oggi, infatti, ha preso il via il torneo maschile di Hockey ghiaccio e la compagine scandinava ha superato con il punteggio di 2-1 la Repubblica Ceca, dando subito un colpo notevole all’interno del Gruppo B. Sono proprio i danesi a sbloccare il punteggio con la rete di Lauridsen al minuto 11:21, quindi raddoppio immediato al 17:23 con Nielsen. A quel punto i cechi salgono in cattedra e provano a rimettersi in carreggiata, ma non arriva che il gol di Cervenka al minuto 23:45. Gli scandinavi tengono duro e, soprattutto, portano a casa i 3 punti. A questo punto la classifica generale vede Danimarca e Russia a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Inizia con una vittoria il cammino dellaai Giochi Olimpici invernali di. Oggi, infatti, ha preso il via il torneo maschile die la compagine scandinava hato con ildi 2-1 la, dando subito un colpo notevole all’interno del Gruppo B. Sono proprio i danesi a sbloccare ilcon la rete di Lauridsen al minuto 11:21, quindi raddoppio immediato al 17:23 con Nielsen. A quel punto i cechi salgono in cattedra e provano a rimettersi in carreggiata, ma non arriva che il gol di Cervenka al minuto 23:45. Gli scandinavi tengono duro e, soprattutto, portano a casa i 3 punti. A questo punto la classifica generale vedee Russia a ...

