Ho Mobile ci regala la ricarica per San Valentino: qui i dettagli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se foste alla ricerca di un regalo senza dubbio originale in vista di San Valentino, la festa degli innamorati, che anche quest'anno, 2022, cadrà come sempre il prossimo 14 febbraio, potreste buttare un occhio sul sito della compagnia telefonica ho. Mobile. ho. Mobile, 8/2/2022 – Computermagazine.itIn vista appunto di questo romantico appuntamento, l'azienda ha deciso di regalare una ricarica da 5 euro: molto interessante. Non si tratta senza dubbio del regalo più sdolcinato che un fidanzato o una fidanzata possa fare, ma in ogni caso rappresenta un presente utile e molto comodo. Del resto, chi non vorrebbe del credito in più sul proprio smartphone in maniera totalmente gratuita? Attenzione però, ci sono delle limitazioni, a cominciare dal dire che questa offerta è dedicata solamente ai nuovi clienti, ...

