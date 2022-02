Highlights Valencia-Virtus Bologna 83-77 | Eurocup 2021 2022 basket VIDEO

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilcon glidi83-77, sfida valida per la tredicesima giornata del gruppo B dell’. Gli emiliani giocano per due quarti in affanno ma nel terzo periodo mettono a segno un parziale grandioso di 12-25 ed arrivano agli ultimi dieci minuti di gioco con undici lunghezze di vantaggio. Gli spagnoli però non demordono e riescono a rientrare in partita. Decisivo in particolare un gioco da sette punti (quattro liberi più una tripla) di Prepelic, che ha probabilmente spostato l’inerzia della gara in favore dei padroni di casa. SportFace.

Il video con gli highlights di Valencia Basket-Virtus Bologna 83-77, sfida valida per la tredicesima giornata del gruppo B dell'Eurocup 2021/2022. Gli emiliani giocano per due quarti in affanno ma nel ...Inizia il match tra Valencia e Virtus Bologna. Gli emiliani sfidano i favoriti alla vittoria finale privi di Milos Teodosic, non ancora pronto al rientro, mentre Marco Belinelli e JaKarr Sampson fanno ...