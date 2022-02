Highlights slalom femminile sci alpino | Pechino 2022 | oro in rimonta di Vlhova VIDEO

Advertising

sportface2016 : Gli highlights dello slalom femminile, grande vittoria in rimonta di Petra #Vlhova VIDEO #Beijing2022WinterOlympics - sportface2016 : Gli highlights della medaglia mancata da #Fischnaller nello #Snowboard - #Beijing2022WinterOlympics -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights slalom

Sportface.it

Glidellogigante parallelo maschile e femminile di snowboard ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 . Dominik Fischnaller va vicinissimo alla medaglia, cedendo al russo Victor ......fa gli "onori di casa" dando agli atleti l'occasione per scoprire tutte le novità e gli... Giovedì 10 febbraio sarà Col Gallina ad accogliere gli atleti impegnati nellogigante. Si ...VIDEO - Gli highlights della vittoria in rimonta di Petra Vlhova nello slalom femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 ...Chloe Kim's Olympic title defense is ON. Mikaela Shiffrin missed a gate early in the first run of her slalom at the Beijing Winter Games Tuesday night. The gold medalist is now out of the event she ...