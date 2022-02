Highlights e gol Al Hilal-Chelsea 0-1 | semifinale Mondiale per Club VIDEO

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di Al0-1, match valido per ladelper. Negli Emirati Arabi la squadra di Tuchel, fermato a Londra dal Covid, riesce ad avere la meglio dei sauditi di misura grazie a un gol di Romelu Lukaku nel primo tempo, centrando il passaggio del turno in finale dove se la vedrà, come da pronostico, col Palmeiras. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Il video con gli highlights e i gol di Virtus Verona-Sudtirol 1-1, match valido per il girone A di Serie C 2021/2022. Frenata per la capolista in casa dei veneti, passano in vantaggio gli ospiti dopo ...
Martedì 8 febbraio i nerazzurri hanno eliminato la squadra di Mourinho nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia ...