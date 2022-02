Guardare il dito del Conte disarcionato, anziché la luna della politica commissariata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al direttore - C’è poco da esultare di fronte a un tribunale che decapita un partito politico. Anche se quel partito è distante anni luce dalle mie posizioni. Anche se quel partito ha vissuto sfruttando le mosse dei magistrati per colpire gli avversari, fornendone spesso gli strumenti normativi. L’idea che un giudice, nel chiuso del suo ufficio abbia il potere di vita o di morte sulla politica mi fa rabbrividire. Un partito sarà pure debole, sgangherato, ma è pur sempre l’espressione delle scelte dei cittadini. Oggi tutti dovrebbero scandalizzarsi, senza distinzioni, senza cedere all’ironia per rimarcare le contraddizioni (evidenti) del M5s. In prima fila mi aspetterei di vedere proprio le “vittime” del giustizialismo grillino, coloro che ci sono passati, che hanno giustamente sostenuto che è a rischio la libertà democratica se è il giudice penale a decidere cosa è un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al direttore - C’è poco da esultare di fronte a un tribunale che decapita un partito politico. Anche se quel partito è distante anni luce dalle mie posizioni. Anche se quel partito ha vissuto sfruttando le mosse dei magistrati per colpire gli avversari, fornendone spesso gli strumenti normativi. L’idea che un giudice, nel chiuso del suo ufficio abbia il potere di vita o di morte sullami fa rabbrividire. Un partito sarà pure debole, sgangherato, ma è pur sempre l’espressione delle scelte dei cittadini. Oggi tutti dovrebbero scandalizzarsi, senza distinzioni, senza cedere all’ironia per rimarcare le contraddizioni (evidenti) del M5s. In prima fila mi aspetterei di vedere proprio le “vittime” del giustizialismo grillino, coloro che ci sono passati, che hanno giustamente sostenuto che è a rischio la libertà democratica se è il giudice penale a decidere cosa è un ...

