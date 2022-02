Grillo si riprende M5s: 'fermi tutti, silenzio, sentenze si rispettano' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 'La situazione è complicata, le sentenze si rispettano' la linea del garante e fondatore del moVimento. Nel centrodestra Giorgia Meloni si dice pronta a governare e chiede chiarezza all'interno della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) 'La situazione è complicata, lesi' la linea del garante e fondatore del moVimento. Nel centrodestra Giorgia Meloni si dice pronta a governare e chiede chiarezza all'interno della ...

Advertising

MalcomJ66806952 : Coproliti - marziani52 : “Conte è un avvocaticchio di quartiere, Grillo riprende in mano il M5S”, Attenti a quei due di... - Il Riformista… - bizcommunityit : “Conte è un avvocaticchio di quartiere, Grillo riprende in mano il M5S”, Attenti a quei due di... - laura_barbuscia : Equilibrio precario e tensione alta nel #M5S con #Grillo che si riprende il #MoVimento5Stelle e chiede silenzio e u… - Franco30554674 : “Conte è un avvocaticchio di quartiere, Grillo riprende in mano il M5S”, Attenti a quei due di Liguori e Sansonetti… -