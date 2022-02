Grillo ha paura di altri ricorsi e gela il leader 5s. "Le sentenze vanno rispettate" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il comico si consulta con i suoi legali. "Situazione molto complicata". L'invito alla prudenza: "State in silenzio, no a iniziative azzardate" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il comico si consulta con i suoi legali. "Situazione molto complicata". L'invito alla prudenza: "State in silenzio, no a iniziative azzardate"

Advertising

AndreaConforti4 : @bellaotero82 @marcocanestrari Conte è arrivato dopo. Le responsabilità sono tutte di Grillo e Casaleggio. Ma il pe… - LGio75 : @007Vincentxx Non è necessario essere una cima per capire che dietro tutto ci sono @beppe_grillo e @luigidimaio! Qu… - VolpiPvolpi99 : @Moonlightshad1 Grillo dice che non bisogna 'avere fretta' perché ha paura della valanga di voti che arriverebbe pe… - FabioPopeye : @Nicolet84520681 No hai paura di restare senza poltrona e di iniziare a lavorare per la prima volta in vita tua a 1… - pixel_di : ?? @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @EnricoLetta ( uno trano tipo ) . ?????? ..ho sempre detto a Conte di farsi… -