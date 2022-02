Greta | l’ex Miss Ungheria in carcere da innocente | «Chiedo risarcimento all’Italia | voglio 100mila euro»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) A Storie Italiane parla per la prima voltaGila, laarrestata in Italia nel 2019 perché apparentemente in possesso di 10 kg di cocaina e riconosciutadopo 74 giorni di. La ragazza è stata scambiata per una narcotrafficante per errore e ora chiede allo Stato italiano undi. «Oggi sono traumatizzata, non riesco a prendere l’aereo e ho smesso di fare la modella. Non sento più fiducia nel prossimo», spiega in collegamento.Gila a Storie Italiane «Questo è il motivo per cui non posso più accettare un incarico da modella. Penso che magari non è un lavoro vero e mino fare del male», aggiunge. Il tutto, infatti, era cominciato con uno scambio di mail ...