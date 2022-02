Green Pass, Alternativa: “agli stranieri è permesso ciò che agli italiani è vietato, depositeremo pregiudiziale costituzionalità su ultimo dl” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

borghi_claudio : Ma come si fa a dire 'se i ristoranti sono vuoti non è colpa del green pass perchè 90% è vaccinato'?… - borghi_claudio : Per il simpatico esponente di FI il green pass è una PICCOLISSIMA limitazione di libertà. Ovviamente ragiona da vac… - NicolaPorro : Ora lo ammettono: il green pass non è servito a nulla - Mariann46409026 : RT @AStramezzi: Il virologo Francesco Broccolo: 'con quarta dose il sistema immunitario non risponde più, Green Pass non può durare. Basta… - infoitinterno : Crisanti: 'Green pass non c'entra con calo contagi covid Italia' -