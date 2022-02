“Grandi Progetti Beni Culturali”: 28 milioni di investimenti per la Campania (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ di 28 milioni di euro l’ammontare degli investimenti Culturali in Campania: interventi strategici per il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Giacomo di Capri contenuti nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto oggi il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Il Palazzo Reale di Napoli è al centro di una strategia di rilancio grazie ai 23 mln stanziati dal ministero della Cultura con l’obiettivo, in primo luogo, di tutelare e valorizzare l’intero complesso monumentale completando gli interventi già eseguiti o in corso. Tra le opere in programma, si legge nella nota del ministero, c’è il restauro della facciata su ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ di 28di euro l’ammontare degliin: interventi strategici per il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Giacomo di Capri contenuti nel Piano Strategico “” varato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto oggi il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Il Palazzo Reale di Napoli è al centro di una strategia di rilancio grazie ai 23 mln stanziati dal ministero della Cultura con l’obiettivo, in primo luogo, di tutelare e valorizzare l’intero complesso monumentale completando gli interventi già eseguiti o in corso. Tra le opere in programma, si legge nella nota del ministero, c’è il restauro della facciata su ...

Advertising

LaNotiziaQuoti : Il ministero della Cultura ha destinato ad Assisi 1,8 dei circa 200 milioni di euro stanziati con la Programmazione… - anteprima24 : ** 'Grandi Progetti Beni Culturali': 28 milioni di investimenti per la #Campania ** - HankHC91 : RT @Exibart: La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole al Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero: ecco t… - lametino : Grandi Progetti Beni Culturali, da Ministero 5 milioni per investimenti in Calabria - - Exibart : La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole al Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali del Minist… -