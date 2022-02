Grande Fratello Vip, furto nella Casa: è scoppiato il dramma (Di giovedì 10 febbraio 2022) nella Casa del Gf Vip spunta un altro mistero da risolvere: quello del riso scomparso, o meglio: RUBATO! Soleil infatti è rimasta senza riso e le prime voci che si rincorrono nella Casa incolpano qualcuno della misteriosa sparizione. Il “dramma” è così scoppiato nella Casa: a discuterne sono state Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzato. “È la seconda settimana che rimango senza riso, perché a loro non risulta che qualcuno l’ha messo” ha spiegato l’influencer, visibilmente infastidita dalla situazione che va avanti da giorni. https://twitter.com/catiuz92/status/1491212892750106627 https://twitter.com/Soleilcentrica/status/1491210275303096321 Soleil e il problema del riso nella Casa La storia del ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022)del Gf Vip spunta un altro mistero da risolvere: quello del riso scomparso, o meglio: RUBATO! Soleil infatti è rimasta senza riso e le prime voci che si rincorronoincolpano qualcuno della misteriosa sparizione. Il “” è così: a discuterne sono state Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzato. “È la seconda settimana che rimango senza riso, perché a loro non risulta che qualcuno l’ha messo” ha spiegato l’influencer, visibilmente infastidita dalla situazione che va avanti da giorni. https://twitter.com/catiuz92/status/1491212892750106627 https://twitter.com/Soleilcentrica/status/1491210275303096321 Soleil e il problema del risoLa storia del ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - beffi04 : RT @drinkthiscola: in tutta la storia del grande fratello non è mai successa una cosa del genere, quando venivano squalificati non andavano… - fra2301 : RT @vale89p1: 'É il piú meraviglioso grande fratello di tutti i tempi...perche' io porto fortuna' anche meno Miriana ???? #solearmy #teamsole… - Marina09411768 : Da grande fratello a grande bordello…..è n’attimo #soleilarmy #SoleilSorge - Shambelle97 : GUARDEREI VOLENTIERI UN GRANDE FRATELLO CON SOLO ALL'INTERNO I PERSONAGGI DELL'MCU, SPIACE! -