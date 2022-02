Grande Fratello Vip 6 niente diretta il venerdì: ecco il perché (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 non andrà in onda venerdì 11 febbraio. Mediaset, a sorpresa, ha deciso di cambiare la programmazione del popolare reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il motivo della decisione del Biscione non è però dovuta agli ascolti della trasmissione. Grande Fratello Vip 6, stop alla diretta del venerdì sera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 2017: riconfermati Ilary Blasi ed Alfonso Signorini Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale del Grande Fratello Vip 5 Amedeo Goria si difende dalle accuse. Le ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) IlVip 6 non andrà in onda11 febbraio. Mediaset, a sorpresa, ha deciso di cambiare la programmazione del popolare reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il motivo della decisione del Biscione non è però dovuta agli ascolti della trasmissione.Vip 6, stop alladelsera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Vip 2017: riconfermati Ilary Blasi ed Alfonso Signorini Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Spostata la finale delVip 5 Amedeo Goria si difende dalle accuse. Le ...

