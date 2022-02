Gran Bretagna, Johnson annuncia la fine delle restrizioni dal 21 febbraio: niente isolamento per i positivi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il premier Boris Johnson, rispondendo alla Camera dei Comuni, ha sottolineato la volontà di anticipare la fine delle ultime restrizioni se il trend incoraggiante dei dati continuerà anche nelle prossime settimane Leggi su corriere (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il premier Boris, rispondendo alla Camera dei Comuni, ha sottolineato la volontà di anticipare laultimese il trend incoraggiante dei dati continuerà anche nelle prossime settimane

Advertising

RaiNews : L'annuncio è stato dato alla Camera dei Comuni - Eurosport_IT : 10-0?? ???????? Italia-USA: 8-4 ???????? Italia-Svizzera: 8-7 ???????? Italia-Norvegia: 11-8 ???????? Italia-Repubblica Ceca: 10-2… - Coninews : Ancora una vittoriaaaaaa! ?? Stefania #Constantini e Amos #Mosaner superano anche la Gran Bretagna 7-5! Per gli azz… - livinginvienna : RT @Corriere: Johnson annuncia la fine delle restrizioni dal 21 febbraio: niente isolamento per i positivi - _Motoschifo_ : RT @Corriere: Johnson annuncia la fine delle restrizioni dal 21 febbraio: niente isolamento per i positivi -