Google Drive è uno spazio meno privato di quanto si possa pensare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Google memorizza tutto quello che viene caricato su Drive. Chi utilizza il sistema di archiviazione Google Drive deve sapere che, una volta caricati o creati documenti di ogni genere, i file sono soggetti ai Termini di servizio di Google e tutto quello che viola queste regole potrebbe essere oggetto di segnalazione e di rimozione. Che le big tech monitorino quello che facciamo e che abbiano a disposizione i nostri dati ognuna secondo propri regolamenti non è una novità ma uno spazio come Drive potrebbe essere percepito come meno "controllato" poiché si tende a caricarci quelle cose che non vogliamo tenere sui dispositivi. LEGGI ANCHE >>> La denuncia contro Google da 2,1 miliardi di euro da parte di PriceRunner ...

