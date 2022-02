God of War, c’è grande attesa per l’ultimo capitolo della saga: intanto spopola il prequel su PC (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La serie “God of War” non ha mai smesso di riscuotere successo dalla data del suo primo rilascio, nel lontano 2005, classificandosi tra i videogiochi d’azione/avventura per Playstation più apprezzati, e tanto da essere giunta a ben 5 capitoli principali, compreso il nuovo “God of War: Ragnarok”, la cui uscita è stata fissata a quest’anno e che ha fatto fremere milioni di gamers per l’attesa. Quando arriva “Gof of War: Ragnarock” È stata molta l’amarezza dei fan di “God of War” quando la Santa Monica ha comunicato sul suo profilo instagram, nel Giugno 2021, la posticipazione della data di uscita del capitolo “God of War: Ragnarok”, proprio pochi mesi prima che venisse rilasciato il trailer ufficiale; infatti, nel settembre 2020 era stato annunciato che il gioco sarebbe stato disponibile nel 2021, ma per una serie di problematiche ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La serie “God of War” non ha mai smesso di riscuotere successo dalla data del suo primo rilascio, nel lontano 2005, classificandosi tra i videogiochi d’azione/avventura per Playstation più apprezzati, e tanto da essere giunta a ben 5 capitoli principali, compreso il nuovo “God of War: Ragnarok”, la cui uscita è stata fissata a quest’anno e che ha fatto fremere milioni di gamers per l’. Quando arriva “Gof of War: Ragnarock” È stata molta l’amarezza dei fan di “God of War” quando la Santa Monica ha comunicato sul suo profilo instagram, nel Giugno 2021, la posticipazionedata di uscita del“God of War: Ragnarok”, proprio pochi mesi prima che venisse rilasciato il trailer ufficiale; infatti, nel settembre 2020 era stato annunciato che il gioco sarebbe stato disponibile nel 2021, ma per una serie di problematiche ...

