Gli Oscar hanno ucciso l’Uomo-Ragno

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La gratitudine non è di questi. Neanche una candidatura seria per “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts, che solo negli Stati Uniti ha incassato 748 milioni (più un altro miliardo all’estero) consentendo ai cinema di restare aperti per proiettare i gioielli della stagione. Ha avuto solo una nomination per gli effetti speciali, mentre “West Side Story” di Steven Spielberg ne ha messe insieme sette, e “Dune” di Denis Villeneuve addirittura dieci (pur essendo più noioso e prevedibile del, il tipo di fantascienza che va in giro dandosi molte arie e i votanti dell’Academy ci son cascati). L’ultimo (e plurimo) Spider-Man ha combattuto per il futuro del cinema in sala, mentre Jane Campion deve la sua seconda candidatura come regista a “Il potere del cane”, prodotto da Netflix e in gara come miglior film. La grande Enne ...