Gli italiani continuano a fidarsi delle principali cariche dello Stato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In questo inizio di anno caratterizzato da alcune turbolenze politiche, le quattro principali cariche dello Stato mantengono buoni i loro livelli di fiducia presso la popolazione italiana. I rappresentanti delle due istituzioni più alte sono quelli che godono dell'apprezzamento maggiore e che coinvolge oltre la metà del campione.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la sua rielezione incrementa ancora di più il proprio livello di fiducia, raggiungendo il 60,5% dei consensi, mentre Mario Draghi resta pressochè stabile al 52,0%. I presidenti di Camera e Senato, invece, si attestano rispettivamente al 31,4% e al 27,1%. Anche questi ultimi, nonostante la fase di caos della politica italiana, mantengono stabili i loro livelli di fiducia rispetto a quelli registrati circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In questo inizio di anno caratterizzato da alcune turbolenze politiche, le quattromantengono buoni i loro livelli di fiducia presso la popolazione italiana. I rappresentantidue istituzioni più alte sono quelli che godono dell'apprezzamento maggiore e che coinvolge oltre la metà del campione.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la sua rielezione incrementa ancora di più il proprio livello di fiducia, raggiungendo il 60,5% dei consensi, mentre Mario Draghi resta pressochè stabile al 52,0%. I presidenti di Camera e Senato, invece, si attestano rispettivamente al 31,4% e al 27,1%. Anche questi ultimi, nonostante la fase di caos della politica italiana, mantengono stabili i loro livelli di fiducia rispetto a quelli registrati circa ...

Advertising

IlContiAndrea : In corsa per rappresentare #SanMarino a #Eurovision2022 ci sono gli italiani Achille Lauro, Francesco Monte, Valeri… - GianlucaVasto : Bloccare Draghi al Quirinale è stato un enorme successo per il @Mov5Stelle e per @GiuseppeConteIT . Questo comporta… - Palazzo_Chigi : Vittoria dopo vittoria hanno fatto appassionare gli italiani al #curling, Stefania #Constantini e Amos #Mosaner son… - AndreaMarano11 : RT @DaniaFalzolgher: Seguirono stupri, massacri, bombardamenti e deportazioni di massa specialmente a danno di serbi e altre minoranze; dep… - simo2791 : @marcocappato Ma per religiosi, non c'è il disegno di Dio dietro alla nostra vita? E se il disegno prevede una mala… -