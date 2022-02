Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi introducono il welfare aziendale: sono la prima azienda della sanità privata bergamasca (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al via il programma di welfare aziendale degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, il primo in un’azienda della sanità privata bergamasca. A partire dal 2022 il personale non medico dei due ospedali degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Gruppo San Donato potrà beneficiare di un sistema di welfare aziendale con Flexible Benefits. Si tratta di beni e servizi a disposizione dei dipendenti oltre alla normale retribuzione aziendale, pensati per andare incontro ai bisogni non solo economici ma anche personali del lavoratore e della sua famiglia e favorire ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al via il programma didegli, il primo in un’. A partire dal 2022 il personale non medico dei due ospedali degli– Gruppo San Donato potrà beneficiare di un sistema dicon Flexible Benefits. Si tratta di beni e servizi a disposizione dei dipendenti oltre alla normale retribuzione, pensati per andare incontro ai bisogni non solo economici ma anche personali del lavoratore esua famiglia e favorire ...

