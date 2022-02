“Giulia De Lellis condurrà il nuovo programma di Maria De Filippi”. Ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giulia De Lellis torna su Canale 5. Secondo il settimanale nuovo Tv, l’influencer seguita da 5.1 follower potrebbe essere la conduttrice di Ultima Fermata, il nuovo format prodotto da Fascino PGT di Maria De Filippi. Reduce dall’avventura di Love Island Italia su Discovery, ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prenderebbe il posto di Stefano De Martino, prima ipotesi per condurre Ultima Fermata ma ormai volto noto di Rai2. Il programma di Canale 5 dovrebbe andare in onda durante l’estate, al posto di Temptation Island. Il ruolo di De Lellis sarà sostanzialmente quello di una voce narrante, che accompagnerà i protagonisti nelle loro vicissitudini sentimentali. Di questo programma si era già parlato alla fine dell’estate scorsa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Detorna su Canale 5. Secondo il settimanaleTv, l’influencer seguita da 5.1 follower potrebbe essere la conduttrice di Ultima Fermata, ilformat prodotto da Fascino PGT diDe. Reduce dall’avventura di Love Island Italia su Discovery, ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne prenderebbe il posto di Stefano De Martino, prima ipotesi per condurre Ultima Fermata ma ormai volto noto di Rai2. Ildi Canale 5 dovrebbe andare in onda durante l’estate, al posto di Temptation Island. Il ruolo di Desarà sostanzialmente quello di una voce narrante, che accompagnerà i protagonisti nelle loro vicissitudini sentimentali. Di questosi era già parlato alla fine dell’estate scorsa, ...

