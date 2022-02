Giovanni Malagò guarito dal Covid-19. Il Presidente del Coni torna nel suo albergo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Italia dello sport ritrova il suo numero uno: secondo quanto riferito dal Coni, il Presidente Giovanni Malagò è risultato negativo al test per la rilevazione del Covid-19. Il Presidente, proprio a causa del contagio non aveva presenziato alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali. A Pechino Malagò, in base alle regole dettate dal CIO nel playbook rilasciato prima dei Giochi, era stato costretto all’isolamento in un Covid Hotel dopo la positività, ed oggi finalmente è rientrato nell’albergo dove sono ospitati tutti i membri del CIO per tutta la durata delle Olimpiadi. Da questo momento il numero uno del Coni potrà essere fisicamente vicino agli azzurri in gara e finalmente complimentarsi di persona con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Italia dello sport ritrova il suo numero uno: secondo quanto riferito dal, ilè risultato negativo al test per la rilevazione del-19. Il, proprio a causa del contagio non aveva presenziato alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali. A Pechino, in base alle regole dettate dal CIO nel playbook rilasciato prima dei Giochi, era stato costretto all’isolamento in unHotel dopo la positività, ed oggi finalmente è rientrato nell’dove sono ospitati tutti i membri del CIO per tutta la durata delle Olimpiadi. Da questo momento il numero uno delpotrà essere fisicamente vicino agli azzurri in gara e finalmente complimentarsi di persona con ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò L'Italia del curling vince la medaglia d'oro nel doppio misto Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Complimenti alla federazione e al presidente Gios che vi ha sostenuto e che finora ci sta dando soddisfazioni incredibili ", ha aggiunto il ...

Pechino2022, Malagò negativo al test covid PECHINO (CINA) " Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è risultato negativo al test covid e pertanto, in base alle norme contenute nel playbook del Cio, ha lasciato il covid hotel dove era stato messo in isolamento al suo arrivo in Cina ...

PECHINO (CINA) " Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è risultato negativo al test covid e pertanto, in base alle norme contenute nel playbook del Cio, ha lasciato il covid hotel dove era stato messo in isolamento al suo arrivo in Cina ...