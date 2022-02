Giornalista Montesano: “Mio tweet su bare Bergamo gravemente equivocato” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il mio tweet, su cui in molti in queste ore si stanno scagliando, è stato gravemente equivocato”. Così sul suo profilo Facebook Tommaso Montesano replica alle polemiche sollevate da un suo tweet di ieri in cui si faceva un parallelo tra le immagini dei mezzi militari con a bordo le bare di Bergamo e il finto comunicato delle Br relativo al rapimento di Aldo Moro. tweet che ha sollevato la presa di distanza da parte del Cdr del ‘Giornale’, testata per la quale Montesano lavora, e del suo direttore Alessandro Sallusti, che ha chiesto all’azienda di verificare la possibilità di licenziare il Giornalista e nel frattempo di sospenderlo. “Il mio pensiero – scrive Montesano – era un semplice ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il mio, su cui in molti in queste ore si stanno scagliando, è stato”. Così sul suo profilo Facebook Tommasoreplica alle polemiche sollevate da un suodi ieri in cui si faceva un parallelo tra le immagini dei mezzi militari con a bordo ledie il finto comunicato delle Br relativo al rapimento di Aldo Moro.che ha sollevato la presa di distanza da parte del Cdr del ‘Giornale’, testata per la qualelavora, e del suo direttore Alessandro Sallusti, che ha chiesto all’azienda di verificare la possibilità di licenziare ile nel frattempo di sospenderlo. “Il mio pensiero – scrive– era un semplice ...

