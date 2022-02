Giornalista Montesano e tweet su bare Bergamo | Sallusti | “Libero lo licenzi”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unsulledipotrebbe costare ilamento ad undi. “In merito alle vergognose parole deldiTommasosui morti di Covid aho chiesto all’azienda di valutate se esistono presupposti per ilamento per colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata di”, dice il direttore di ‘’, Alessandro, dopo la pubblicazione di unda parte deldella testata Tommaso. Nel cinguettio si paragonano ledidella ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista Montesano

"In merito alle vergognose parole deldi Libero Tommasosui morti di Covid a Bergamo ho chiesto all'azienda di valutate se esistono presupposti per il licenziamento per colpa ...E il direttore del quotidiano Alessandro Sallusti fa sapere ad AdnKronos di averne chiesto il licenziamento: "In merito alle vergognose parole deldi Libero Tommasosui morti di ..."Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della duchessa sta al sequestro Moro": il tweet shock di Tommaso Montesano, figlio dell'attore No Vax Enrico e giornalista del quotidiano Libero, ...Il giornalista collabora con la testata diretta da Alessandro Sallusti e nella giornata di martedì ha paragonato i camion con le bare di Bergamo al lago della Duchessa nel caso Moro ...