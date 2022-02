Giorgia Meloni non vaccinerà la figlia Ginevra: sta facendo disinformazione sui vaccini, dicono gli esperti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Hanno scatenato pesanti polemiche le parole dell’onorevole Giorgia Meloni che ha dichiarato la sua intenzione di non vaccinare sua figlia. Non si placano le polemiche a seguito delle dichiarazioni dell’onorevole Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia – ai microfoni del quotidiano torinese La Stampa – ha asserito la ferma volontà di non vaccinare sua L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Hanno scatenato pesanti polemiche le parole dell’onorevoleche ha dichiarato la sua intenzione di non vaccinare sua. Non si placano le polemiche a seguito delle dichiarazioni dell’onorevole. La leader di Fratelli d’Italia – ai microfoni del quotidiano torinese La Stampa – ha asserito la ferma volontà di non vaccinare sua L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GianmarioFerri : RT @LBasemi: Giorgia Meloni Aspen Institute Il Green Pass noi di FdI siamo stati i primi a volerlo, è una priorità fondamentale per ripri… - bandinik : RT @Miti_Vigliero: 'Non vaccino mia figlia, di Covid non si muore'. Tutti i numeri che smentiscono Giorgia Meloni - ludovicacamp : RT @ferrazza: Non ho capito il paragone di Giorgia Meloni tra la non vaccinazione della figlia e i morti per fulmini. Seguendo il discorso,… - kulturjam : Giorgia Meloni giustifica una scelta legittima, quella di non vaccinare la propria figlia, equiparando e sparando d… - orsu61 : RT @neXtquotidiano: Se gli argomenti sono questi... Giorgia #Meloni dice che non vaccinerà sua figlia con un “farmaco sperimentale” https:… -