Gianni Morandi, la prima moglie Laura? Impensabile, ecco il suo volto oggi (e come campa) | Guarda (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianni Morandi tra i protagonisti di questo Sanremo. Il cantante durante la kermesse musicale non ha solo fatto ballare i suoi tanti fan, ma si è anche lasciato andare a diversi sfoghi. D'altronde la sua vita privata non è mai stata un mistero. Morandi, nato a Bologna nel 1944, è sposato in secondo nozze con Anna Dan, dalla quale ha avuto il 25enne Pietro. prima di Anna però nella vita dell'artista c'era Laura Efrikian. Lui e l'attrice sono stati sposati dal 1966 al 1979 e hanno avuto 3 figli, Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna e Marco. Ma che fine ha fatto oggi Laura? Ospite di oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, la Efrikian ha spiegato i motivi dietro la loro separazione: "Sei giovane ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)tra i protagonisti di questo Sanremo. Il cantante durante la kermesse musicale non ha solo fatto ballare i suoi tanti fan, ma si è anche lasciato andare a diversi sfoghi. D'altronde la sua vita privata non è mai stata un mistero., nato a Bologna nel 1944, è sposato in secondo nozze con Anna Dan, dalla quale ha avuto il 25enne Pietro.di Anna però nella vita dell'artista c'eraEfrikian. Lui e l'attrice sono stati sposati dal 1966 al 1979 e hanno avuto 3 figli, Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna e Marco. Ma che fine ha fatto? Ospite diè un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, la Efrikian ha spiegato i motivi dietro la loro separazione: "Sei giovane ...

