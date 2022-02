Gianna Nannini | ecco le nuove date del tour piano e voce nei teatri

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ledelteatraledi, rinviato a causa della pandemia Si comunica che la prima parte di In Teatro2022, lanée italiana di, viene posticipata a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista, dovuti all’impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento nell’ultimo mese per le vigenti norme restrittive. Dopo lo straordinario successo delestivo in tutta Italia, a grande richiestatornerà sul palco il 1° aprile 2022 al Teatro Regio di Parma. Si esibirànei ...

... viene posticipata la prima parte di ' In Teatro Tour 2022 ', la tournée italiana di. Il concerto in programma al Politeama Il Rossetti di Trieste il prossimo 28 marzo è pertanto ...Ph: Stefan Brending/Wikimedia È stato posticipato il tour dinei teatri, inizialmente destinato ai palasport e già oggetto di ridimensionamenti nell'ottobre 2021. La rocker senese lo ha comunicato sui social, motivando la scelta 'per i problemi ...“In Teatro Tour 2022”, la tournée italiana di GIANNA NANNINI, partirà dal 1° aprile! Ecco, di seguito, tutte le date. Gianna Nannini, ”In Teatro Tour 2022”: ecco tutte le date Dopo lo straordinario ...viene posticipata la prima parte di “In Teatro Tour 2022”, la tournée italiana di Gianna Nannini. Il concerto in programma al Politeama Il Rossetti di Trieste il prossimo 28 marzo è pertanto ...