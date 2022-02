GF Vip, Soleil ancora contro Manila: «Fa la buonista, ma non lo è» – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Soleil - US Endemol Shine C’eravamo tante amate, ma ora non più. Al Grande Fratello Vip continua infatti l’allontanamento tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Quest’ultima, nelle scorse ore, ha nuovamente lanciato dello stoccate all’ex Miss, che ha etichettato come falsa buonista. “Cattiveria non è… Incattivite, un po’ tutti quanti, stanno lì a giudicare gli altri tanto, a sparlare, a provare… Secondo me è tutto fatto per buttare giù gli altri perché siamo in dirittura di arrivo“ ha detto Soleil a Katia Ricciarelli sui propri compagni ieri sera, poco prima di andare a dormire, con la soprano che, paradossalmente e incurante delle sue “cadute di stile”, ha ribadito di non vedere nei concorrenti la giusta educazione. Un discorso che la Sorge ha immediatamente spostato su Manila, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022)- US Endemol Shine C’eravamo tante amate, ma ora non più. Al Grande Fratello Vip continua infatti l’allontanamento traNazzaro eSorge. Quest’ultima, nelle scorse ore, ha nuovamente lanciato dello stoccate all’ex Miss, che ha etichettato come falsa. “Cattiveria non è… Incattivite, un po’ tutti quanti, stanno lì a giudicare gli altri tanto, a sparlare, a provare… Secondo me è tutto fatto per buttare giù gli altri perché siamo in dirittura di arrivo“ ha dettoa Katia Ricciarelli sui propri compagni ieri sera, poco prima di andare a dormire, con la soprano che, paradossalmente e incurante delle sue “cadute di stile”, ha ribadito di non vedere nei concorrenti la giusta educazione. Un discorso che la Sorge ha immediatamente spostato su, ...

