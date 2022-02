GF Vip | la dura reazione di Aldo Montano | “Dovrebbero uscire tutti”

Advertising

infoitcultura : GF Vip, 'Hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive': dura critica di Kabir alla coinquilina - zazoomblog : GF Vip “Hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive”: dura critica di Kabir alla coinquilina - #detto #dolci… - flusso73 : Ora vogliono spremerla un po.. Sono carne da macello. Certo che è dura la vita dei VIP, duro sottomettersi così, pe… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Alfonso Signorini brutale: `Una roba orrenda. Quando bevi vino...`, l`accusa più dura a Basciano – Libero Q… - ___livia95___ : Non la prima rottura tra i due, già messi a dura prova tempo fa quando Giulia si trovava reclusa da concorrente nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip dura

ilmattino.it

A replicare subito alladichiarazione di Alessandro al GF6 ci pensa Lulù . Quest'ultima, che in passato ha avuto un cattivo rapporto con il cibo, sottolinea che queste non sono affatto cose ......un post con cui ha annunciato di voler riflettere sulla sua storia d'amore con Manila Nazzaro cheda qualche anno. Sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratellodi Manila,...Il compagno di Manila Nazzaro rompe il silenzio dopo il post in cui annunciava di voler riflettere sulla sua storia d'amore con l'ex Miss Italia che, ormai, dura da qualche anno. Fin dai primi istanti ...Alessandro Basciano stufo delle critiche per la sua storia con Sophie Codegoni Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip , con Lulù Selassié che ha avuto un breve ma duro scontro ...